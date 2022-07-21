Жителей Уфы ждут массовые отключения воды

Жителей Уфы на следующей недели ожидают массовые отключения ХВС и ГВС. Об этом сообщили на сайте "Уфаводоканала".
Временно останутся останутся без воды не только жилые дома, но и цех рыбообработки, типография, автосалон, школа, поликлиника, детские сады и другие учреждения.
Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
улица Орджоникидзе, 30/1, 32/1;
улица Степана Кувыкина, 39, 37, 35, 35/1, 33, 31, 29, 27;
Дуванский бульвар 28, 28/1, 3.
Плановые отключения ГВС и ХСА затронут Кировский, Калининский, Орджоникидзевский, Октябрьский районы столицы.
С полным списком адресов и графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».