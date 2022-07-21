Жителей Уфы ждут массовые отключения воды

Жителей Уфы на следующей недели ожидают массовые отключения ХВС и ГВС. Об этом сообщили на сайте "Уфаводоканала".

Временно останутся останутся без воды не только жилые дома, но и цех рыбообработки, типография, автосалон, школа, поликлиника, детские сады и другие учреждения.