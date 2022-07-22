Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин взял под личный контроль дело пайщиков ЖСК «Дуслык-строй»

В ведомстве состоялась встреча с представителями инициативной группы. Несостоявшиеся новоселы накануне объявили голодовку – уже третью за 12 лет ожидания своих квартир.
Пайщики выдвинули требование принять решение о банкротстве застройщика объекта – общественного фонда «Луч». Это, по их мнению, либо ускорит процесс строительства, либо позволит дольщикам получить компенсации.
Сдача дома в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цюрупы была запланирована еще на 2010 год, но он так и остался недостроенным. Для возведения объекта с пайщиков было собрано более 300 млн рублей. Но, по словам пострадавших, в стройку не вложили и половины этой суммы. Арбитражный суд республики отказал во введении конкурсного управления в отношении «Луча». Апелляция решение подтвердила. Но региональный Минстрой, Фонд развития территорий и инвестор строительства намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции. Добавим, что экс-руководители жилищного кооператива «Дуслык» приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество.