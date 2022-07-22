Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин взял под личный контроль дело пайщиков ЖСК «Дуслык-строй»

Наши требования, которые мы высказываем об обеспечении доступа к правосудию, будут услышаны. И в ближайшее время пойдут какие-то движения по уголовному делу, которое не расследовалось совершенно МВД, в частности Главным следственным управлением. Надеемся, что сегодня толчок будет дан и меры будут приняты.

Порядка 4 млн – это для нас очень существенные деньги. Причем мы понимаем, что 4 млн сейчас и 4 млн 12 лет назад – это разные деньги. То есть на тот момент мы могли купить хорошую квартиру.

Сдача дома в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цюрупы была запланирована еще на 2010 год, но он так и остался недостроенным. Для возведения объекта с пайщиков было собрано более 300 млн рублей. Но, по словам пострадавших, в стройку не вложили и половины этой суммы. Арбитражный суд республики отказал во введении конкурсного управления в отношении «Луча». Апелляция решение подтвердила. Но региональный Минстрой, Фонд развития территорий и инвестор строительства намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции. Добавим, что экс-руководители жилищного кооператива «Дуслык» приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество.