Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин взял под личный контроль дело пайщиков ЖСК «Дуслык-строй»

В ведомстве состоялась встреча с представителями инициативной группы.  Несостоявшиеся новоселы  накануне объявили голодовку – уже третью за 12 лет ожидания своих квартир.

Пайщики выдвинули требование принять решение о банкротстве  застройщика объекта – общественного фонда «Луч». Это, по их мнению, либо ускорит процесс строительства, либо позволит дольщикам получить компенсации.

Наши требования, которые мы высказываем об обеспечении доступа к правосудию, будут услышаны. И в ближайшее время пойдут какие-то движения по уголовному делу, которое не расследовалось совершенно МВД, в частности Главным следственным управлением. Надеемся, что сегодня толчок будет дан и меры будут приняты.

Александр Панишев, член правления ЖСК «Дуслык-строй»
Фото №1 - Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин взял под личный контроль дело пайщиков ЖСК «Дуслык-строй»

Порядка 4 млн – это для нас очень существенные деньги. Причем мы понимаем, что 4 млн сейчас и 4 млн 12 лет назад – это разные деньги. То есть на тот момент мы могли купить хорошую квартиру.

Алла Васильева, пайщик ЖСК «Дуслык-строй, участница голодовки

Сдача дома в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цюрупы была запланирована еще  на 2010 год, но он так и остался недостроенным.  Для возведения  объекта с пайщиков  было собрано более 300 млн рублей. Но, по словам пострадавших, в стройку не вложили и половины этой суммы. Арбитражный суд республики отказал во введении конкурсного управления в отношении «Луча». Апелляция решение подтвердила.  Но региональный Минстрой, Фонд развития территорий и инвестор строительства  намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции. Добавим, что  экс-руководители  жилищного кооператива «Дуслык» приговорены  к четырем годам лишения свободы за мошенничество.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили основные имеющиеся проблемы. В том числе с ненадлежащим расследованием уголовного дела. По итогам встречи глава надзорного ведомства дал дополнительные поручения на восстановления прав дольщиков. Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре республики.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ
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