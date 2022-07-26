В Уфе прошел Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика»

Главной площадкой акции «Живая классика» стала национальная библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Башкортостан один из многих регионов принявших участие в акции.

В городах и районах республики работали точки, где любой желающий мог прочитать отрывки из любимого классического произведения.

В качестве почетного гостя участие принял советский и российский кинорежиссёр Сергей Снежкин. Для чтения он выбрал произведение Филиппа Нефёдова известного как автор первого исторического очерка о жизни национального героя Салавата Юлаева.