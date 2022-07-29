Нюта Федермессер посетила стройплощадку Уфимского хосписа

Общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер посетила строительную площадку уфимского хосписа. Она принимала участие в забивании первой сваи будущего проекта.

Строительство медучреждения началось в 2020 году. Сегодня в хосписе уже завершено возведение зданий, смонтирована газовая котельная,  часть инженерных сетей отопления, электро- и водоснабжения. При этом процесс возведения  пришелся на два пандемийных года и на санкции, отметила Нюта Федермессер. Поэтому результат проделанной работы она назвала фантастикой.

Я завидую, такого нигде нет: ни в Москве, ни в Казани, ни в Питере. Вы молодцы, что это вытянули. И я не сомневаюсь, что Радий Фаритович доведет дело до конца.

Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

В планах – открыть двери уфимского хосписа для первых пациентов уже в этом году.  Немаловажный аспект – укомплектовать учреждение обученным персоналом.  По сути, сотрудникам предстоит стать не только помощником, но и близким человеком для тяжелобольных. Потребуется и помощь волонтеров.

Фото №1 - Нюта Федермессер посетила стройплощадку Уфимского хосписа

На сегодняшний день в республике более 23 000 взрослых и 680 детей имеют неизлечимое заболевание, сокращающее срок жизни. Это не только онкология, но и генетические заболевания, неврология, последствия травм. Уфимский хоспис, напомним, строится на благотворительные средства, это мировая практика. Оказать поддержку может любой пожелавший принять участие в благом деле.

Много было сделано бесплатно: и сети, и котельная, и озеленение, и асфальт. Если посчитать, то это огромная сумма. Люди просто передают. Внутри мы продумаем историю, мы запечатлим фамилии тех людей и организаций, которые помогли. Это божье дело. Те, кто нагрешил, могут прийти и помочь, и это отзовется в другой нашей жизни. Это способ помочь нуждающимся.

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