Нюта Федермессер посетила стройплощадку Уфимского хосписа

Много было сделано бесплатно: и сети, и котельная, и озеленение, и асфальт. Если посчитать, то это огромная сумма. Люди просто передают. Внутри мы продумаем историю, мы запечатлим фамилии тех людей и организаций, которые помогли. Это божье дело. Те, кто нагрешил, могут прийти и помочь, и это отзовется в другой нашей жизни. Это способ помочь нуждающимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан