Нюта Федермессер посетила стройплощадку Уфимского хосписа

Общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер посетила строительную площадку уфимского хосписа. Она принимала участие в забивании первой сваи будущего проекта.
Строительство медучреждения началось в 2020 году. Сегодня в хосписе уже завершено возведение зданий, смонтирована газовая котельная, часть инженерных сетей отопления, электро- и водоснабжения. При этом процесс возведения пришелся на два пандемийных года и на санкции, отметила Нюта Федермессер. Поэтому результат проделанной работы она назвала фантастикой.
В планах – открыть двери уфимского хосписа для первых пациентов уже в этом году. Немаловажный аспект – укомплектовать учреждение обученным персоналом. По сути, сотрудникам предстоит стать не только помощником, но и близким человеком для тяжелобольных. Потребуется и помощь волонтеров.
На сегодняшний день в республике более 23 000 взрослых и 680 детей имеют неизлечимое заболевание, сокращающее срок жизни. Это не только онкология, но и генетические заболевания, неврология, последствия травм. Уфимский хоспис, напомним, строится на благотворительные средства, это мировая практика. Оказать поддержку может любой пожелавший принять участие в благом деле.