Развитие коневодства и сотрудничество с Калмыкией: итоги фестиваля «Башкорт аты» в Баймакском районе

Башкортостан и Калмыкия будут взаимодействовать в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях. Соглашение о сотрудничестве было подписано главами двух республик в Баймакском районе. Там в конце этой недели прошел первый в республике фестиваль лошадей башкирской породы. На берегу озера Графское собрались коневоды из более чем 20 регионов России.
Завладеть тушей козла весом не меньше 35 килограммов и донести её до большого чана, вместо которого – колеса от трактора. Всего три игровых отрезка по 15 минут. Есть нападающие и защитники: одни атакуют, другие стараются не допустить соперника к своим владениям. Народной игрой «Ылак» был дан старт первому республиканскому фестивалю «Башкорт аты».
По соседству прицеливаются лучники. По стрельбе из традиционного лука «Мэргэн уксы» участие принимали команды не только из Башкортостана, но и из Киргизии и Казахстана. В перерывах между отборочными играми кочевников наездники демонстрировали безупречную верховую езду с элементами единоборства. Конноспортивная борьба «Аударыш» также вызвала большой интерес у зрителя.
А это самый большой конный парад в России. Порядка тысячи всадников ровными рядами проходят мимо зрителей. Участвуют в шествии в основном лошади башкирской породы, сохранить и популяризовать которую и есть главная цель республиканского фестиваля «Башкорт аты».
Вопросы развития коневодства на фестивале рассматривались в рамках деловой программы. Здесь же состоялся круглый стол на тему сохранения и развития лошадей башкирской породы, участие в котором принял глава Башкортостана. В ходе обсуждения Радий Хабиров предложил сформировать в нашей республике институт башкирской лошади.
На фестиваль Радий Хабиров приехал с почетными гостями – российским тележурналистом, депутатом Госдумы Тимофеем Баженовым и главой Калмыкии Бату Хасиковым. Для южной республики коневодство – это тоже очень важная отрасль, и они также работают над сохранением калмыцкой породы лошадей.
С Башкортостаном гости намерены сотрудничать ещё теснее в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях. Соглашение о сотрудничестве двух регионов Радий Хабиров и Бату Хасиков подписали во время участия в деловой программе форума.
Всё вокруг на фестивале связано с коневодством. Здесь и конкурс кумысоделов, и достижения мастеров шорного ремесла, ну и, конечно, особое внимание уделено лошадям башкирской породы.
Выносливая, неприхотливая, работоспособная. Это то, что в первую очередь отличает лошадей башкирской породы. А вот каким должен быть ее экстерьер на фестивале, можно было наглядно познакомиться на выставке-конкурсе.
Коневодство в Башкортостане трудно представить без кумысоделия. В регионе ежегодно производится более 3 тысяч тонн традиционного напитка. Лидерами по объемам являются районы Зауралья – Абзелиловский, Учалинский и Баймакский. Все они представили свою продукцию на конкурсе кумысоделов.
Республиканский фестиваль лошадей башкирской породы собрал рядом с озером Графское в Баймакском районе не только любителей грациозных животных, но и настоящих профессионалов, занимающихся коневодством не один десяток лет. Самой захватывающей и финальной частью праздника стал итоговый забег скачек на 14 километров, где главным призом значился автомобиль. Ключи от новой «Лады Гранты» получил баймакский конезаводчик Алмаз Шугуров.