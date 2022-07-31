Развитие коневодства и сотрудничество с Калмыкией: итоги фестиваля «Башкорт аты» в Баймакском районе

Башкортостан и Калмыкия будут взаимодействовать в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях. Соглашение о сотрудничестве было подписано главами двух республик в Баймакском районе. Там в конце этой недели прошел первый в республике фестиваль лошадей башкирской породы. На берегу озера Графское собрались коневоды из более чем 20 регионов России.

Завладеть тушей козла весом не меньше 35 килограммов и донести её до большого чана, вместо которого – колеса от трактора. Всего три игровых отрезка по 15 минут. Есть нападающие и защитники: одни атакуют, другие стараются не допустить соперника к своим владениям. Народной игрой «Ылак» был дан старт первому республиканскому фестивалю «Башкорт аты».

Мы из Казахстана приехали специально для участия в игре «Ылак». Это же традиционная древняя игра кочевых народов. Вот приехали вдесятером погостить, поиграть и увидеть, как у вас проводятся подобные праздники. Нурлыбек Аидашев, участник игры «Ылак» /Казахстан/

По соседству прицеливаются лучники. По стрельбе из традиционного лука «Мэргэн уксы» участие принимали команды не только из Башкортостана, но и из Киргизии и Казахстана. В перерывах между отборочными играми кочевников наездники демонстрировали безупречную верховую езду с элементами единоборства. Конноспортивная борьба «Аударыш» также вызвала большой интерес у зрителя.

Волшебное место, добрые и красивые люди. Местная продукция, есть местные лошади. Лошади – гордость Башкортостана. Ильгам Шамсутдинов, участник турнира «Мэргэн уксы» /Астраханская область/

А это самый большой конный парад в России. Порядка тысячи всадников ровными рядами проходят мимо зрителей. Участвуют в шествии в основном лошади башкирской породы, сохранить и популяризовать которую и есть главная цель республиканского фестиваля «Башкорт аты».

Это очень важный фестиваль. Я думаю, надо поддерживать и развивать коневодство. Ирик Нурлыгаянов, участник фестиваля

Вопросы развития коневодства на фестивале рассматривались в рамках деловой программы. Здесь же состоялся круглый стол на тему сохранения и развития лошадей башкирской породы, участие в котором принял глава Башкортостана. В ходе обсуждения Радий Хабиров предложил сформировать в нашей республике институт башкирской лошади.

Чтобы институт предметно занимался теми вопросами, которые есть: сохранение, установление полной идентичности, тенденция развития, рекомендации по развитию коневодства, рекомендации по кумысоделию и кумысолечению. Хотелось бы, чтобы работа, связанная с коневодством, еще возродила то, что всегда было вокруг этого: кузнечное дело, шорников и все, связанное с лошадью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На фестиваль Радий Хабиров приехал с почетными гостями – российским тележурналистом, депутатом Госдумы Тимофеем Баженовым и главой Калмыкии Бату Хасиковым. Для южной республики коневодство – это тоже очень важная отрасль, и они также работают над сохранением калмыцкой породы лошадей.

Действительно, мы кочевники, нас объединяет эта культура, и в жизни кочевника лошадь имеет огромное значение – как для башкирского народа, так и для нашего, калмыцкого народа. Я очень рад, что сегодня я с нашей делегацией здесь. Я хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись, присоединились, наших спортсменов, конников, лучников. Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия

С Башкортостаном гости намерены сотрудничать ещё теснее в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях. Соглашение о сотрудничестве двух регионов Радий Хабиров и Бату Хасиков подписали во время участия в деловой программе форума.

Всё вокруг на фестивале связано с коневодством. Здесь и конкурс кумысоделов, и достижения мастеров шорного ремесла, ну и, конечно, особое внимание уделено лошадям башкирской породы.

Выносливая, неприхотливая, работоспособная. Это то, что в первую очередь отличает лошадей башкирской породы. А вот каким должен быть ее экстерьер на фестивале, можно было наглядно познакомиться на выставке-конкурсе.

По цвету они мышастые и соловые, этим отличаются. У них нет белых пятен. Башкирская порода выносливая, зиму проходит отлично, они могут даже метровые сугробы откопать и сами себе корм найти, они могут жеребиться даже в снегу. Ильнур Хамитов, конезаводчик

Коневодство в Башкортостане трудно представить без кумысоделия. В регионе ежегодно производится более 3 тысяч тонн традиционного напитка. Лидерами по объемам являются районы Зауралья – Абзелиловский, Учалинский и Баймакский. Все они представили свою продукцию на конкурсе кумысоделов.

Кумыс должен быть настоящим. Как он определяется? Он должен производиться в таких краях, как Зауралье, где растет ковыль, где разводится очень большое количество лошадей, по старым традициям. Это в деревянных бочках – челеках так называемых – сбивается. Айтуган Фаттахов, конезаводчик