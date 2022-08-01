В хозяйствах Башкирии приступили к уборочной кампании

Масличным культурам в этом совхозе уделяют особое внимание, и не просто так. Дело в том, что поля примыкают к территории уфимского аэропорта, а потому высаживать здесь те же зерновые категорически запрещено. Тот же рыжик для птиц не особо интересен. Если раньше его использовался в основном для создания масла в пищевых и технических целях, то сейчас сфера применения стала гораздо шире. Из этой культуры делают биотопливо, в том числе и для самолетов. В прежние годы львиная доля семян уходила в Европу. Однако после санкций логистические цепочки разорвались. К тому же, существенно упали цены, рассказывают в хозяйстве.