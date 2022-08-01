В хозяйствах Башкирии приступили к уборочной кампании

В зависимости от погодных условий и местоположения на укос пошли озимая рожь, пшеница, а также самая ранняя культура – рыжик. В одном из совхозов Уфимского района по нему фиксируют неплохую урожайность. К слову, аграрии начинают осваивать и нетипичные для региона культуры.
Уборочная кампания только началась, а результат уже радует глаз. В уфимском совхозе имени Цюрупы убирают озимый рыжик. Урожайность выше вдвое по сравнению с прошлым, засушливым годом. С каждого гектара комбайны берут не менее 20 центнеров. Большую роль в наливе зерна сыграли июньские дожди. По словам комбайнеров, стебли рыжика заметно выше, чем во время прошлогодней уборки.
Полностью уборка рыжика должна занять около недели. Следом аграрии по мере созревания будут приступать и к другим культурам. На площади в 2 тысячи гектаров фермеры практически в равных долях засеяли горчицу, лен, пшеницу, ячмень, овес, масличную редьку. Новинкой этого года стал сафлор – культура, известная еще со времен Древнего Египта, которую в Башкортостане, однако, практически не применяли. Ее также называют диким шафраном.
Масличным культурам в этом совхозе уделяют особое внимание, и не просто так. Дело в том, что поля примыкают к территории уфимского аэропорта, а потому высаживать здесь те же зерновые категорически запрещено. Тот же рыжик для птиц не особо интересен. Если раньше его использовался в основном для создания масла в пищевых и технических целях, то сейчас сфера применения стала гораздо шире. Из этой культуры делают биотопливо, в том числе и для самолетов. В прежние годы львиная доля семян уходила в Европу. Однако после санкций логистические цепочки разорвались. К тому же, существенно упали цены, рассказывают в хозяйстве.
Аграриям республики предстоит убрать более 1 млн 700 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Львиная доля этих площадей – яровые. Помимо этого, хорошие ожидания у фермеров на урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей. Прогнозы неплохие. Но специалисты с цифрами осторожничают. Прошлогодняя засуха всех заставила по-другому подходить к планированию. Но в этом году погода в период созревания урожая была благосклонной.