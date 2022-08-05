В Башкирии продолжаются работы по поверке электросчетчиков

До 30 ноября перед профильными организациями стоит задача проверить более 15 тысяч приборов учета.
Исправность, а также их пролонгацию прямо на местах проводят сотрудники центра стандартизации и метрологии совместно с работниками «Башкирэнерго». Из-за санкций сейчас дефицит новых счетчиков, а потому специалисты по возможности продлевают действия старых, у которых вышел межповерочный интервал. Данная работа проводится бесплатно.
Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые под видом энергетиков могут навязывать свои услуги.