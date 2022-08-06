В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса с пятью пассажирами, в том числе детьми

В Башкирии в шестом часу вечера 5 августа задержали пьяного водителя. Он управлял автобусом, в салоне которого находились пять пассажиров, в том числе двое детей.
Водителя, 59-летнего жителя Баймака, остановили сотрудники ГИБДД в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» на 166 километре дороги Магнитогорск-Ира. При проверке документов госавтоинспекторы почувствовали запах алкоголя. Результат освидетельствования составил 0.262 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Фото: скринщот видео ГИБДД РБ