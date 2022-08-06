В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса с пятью пассажирами, в том числе детьми

Известно, что автобус двигался по маршруту Баймак-Алгазы с пятью пассажирами в салоне, из которых двое детей. В отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автобус помещён на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка.

Пресс-служба ГИБДД РБ