В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса с пятью пассажирами, в том числе детьми

В Башкирии в шестом часу вечера 5 августа задержали пьяного водителя. Он управлял автобусом, в салоне которого находились пять пассажиров, в том числе двое детей.

Фото №1 - В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса с пятью пассажирами, в том числе детьми

Водителя, 59-летнего жителя Баймака, остановили сотрудники ГИБДД в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» на 166 километре дороги Магнитогорск-Ира. При проверке документов госавтоинспекторы почувствовали запах алкоголя. Результат освидетельствования составил 0.262 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Известно, что автобус двигался по маршруту Баймак-Алгазы с пятью пассажирами в салоне, из которых двое детей. В отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автобус помещён на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка.

Пресс-служба ГИБДД РБ

Фото: скринщот видео ГИБДД РБ 

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