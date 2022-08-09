В Башкирии расширен список получателей медали «Родительская доблесть»

В Башкирии расширили список получателей медали «Родительская доблесть». 8 августа соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.
Теперь на медаль и единовременную выплату в 100 тысяч рублей могут претендовать и патронатные воспитатели (люди, которые берут ребенка на временное содержание). При условии, что взяли в семью семь и более детей.
Кроме того, награда положена усыновителям трех и более детей-инвалидов. А также семьям, которые приняли в дом семерых и более сирот. Указ вступил в силу в день подписания.