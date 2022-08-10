В Башкирии перенесли Международный форум пчеловодов «АпиМир». Проведение мероприятие переносится на сентябрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее провести форум планировалось в сентябре 2022 года. Площадка должна была собрать у себя ученых, исследователей и предполагалось запустить лабораторию оценке качества меда.
"По итогам переговоров правительства Республики Башкортостан с Министерством сельского хозяйства России было принято решение о переносе Международного пчеловодческого форума "АпиМир" с сентября 2022 года на сентябрь 2023 года. Мероприятие состоится 7-10 сентября", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину переноса.