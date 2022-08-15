Радик Юльякшин извинился перед Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой и Фирдусом Тямаевым

Известный башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, извинился перед Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой и Фирдусом Тямаевым.
Артист принес извинения в своем нашумевшем прощальном послании, в котором сообщил, что переезжает в Москву и покидает национальную эстраду.
Сам Радик Юльякшин намерен переехать с женой в Москву. Артист сообщил, что у него почти готов целый альбом на русском языке, но вот продвигать его, разрываясь между двумя столицами, сложно.
Фото: vk.com/elvingrey.