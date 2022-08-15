Радик Юльякшин извинился перед Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой и Фирдусом Тямаевым

Известный башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, извинился перед Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой и Фирдусом Тямаевым.

Фото №1 - Радик Юльякшин извинился перед Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой и Фирдусом Тямаевым

Артист принес извинения в своем нашумевшем прощальном послании, в котором сообщил, что переезжает в Москву и покидает национальную эстраду.

Простите меня за то, что иногда заставлял Вас переживать из-за своих высказываний в прессе вообще, и по персоналиям национальной эстрады, в частности, Салават-абый, Гузель, Фирдус.

Элвин Грей, певец

Сам Радик Юльякшин намерен переехать с женой в Москву. Артист сообщил, что у него почти готов целый альбом на русском языке, но вот продвигать его, разрываясь между двумя столицами, сложно.

Фото: vk.com/elvingrey.

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