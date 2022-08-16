Стали известны районы Башкирии с высоким уровнем отравлений алкоголем

Умерло от последствий отравления алкоголем в январе-июле 2022 года 83 жителя Башкирии. Из них 23 в Уфе, 5 — в Нефтекамске, Бакалинском и Уфимском районах, 2 — в Белорецке и Стерлитамаке. При этом показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился — 2,1 на 100 тысяч населения против 2,5 ранее.