В уфимском аэропорту на полтора года изменится схема движения из-за строительства

Пресс-служба уфимской воздушной гавани сообщает, что навес общей площадью 8,5 тысячи и высотой 23 метра позволит создать пространство для подготовки пассажиров к регистрации на рейсы. Отмечено, что строительство будет продолжаться 1,5 года.

На данный период изменится схема движения транспорта на привокзальной площади. Площадка, где будет навес, временна будет ограждена забором, а для входа в терминал пассажирам необходимо будет следовать по коридору, которая будет оснащена указателями. Также перед аэровокзальной площадью уменьшится количество автомобильных полос.