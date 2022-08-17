Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству заявок на спецконкурс Фонда президентских грантов

Башкирия вошла в тройку лидеров в России по количеству заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов. Некоммерческие организации по всей стране представили более 2142 инициативу.
Организации представили проекты на 8,6 млрд рублей. Больше всего инициатив предложили в Москве, Башкирии, Белгородской области, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.
Заявки принимались по двум грантовым направлениям: «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 1 660 инициатив (77,5%) и «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» – 481 поданный проект (22,5%).
Итоги конкурса будут подведены в конце сентября. Финансирование проектов победителей начнется с 3 октября. Грантовый фонд специального конкурса, который в этом году проводится внепланово, составляет 2 млрд рублей.