В Башкирии закрыли детский лагерь из-за нарушения эпидемиологических норм

В Стерлитамакском районе закрыли лагерь из-за нарушений эпидемиологических норм. Детское учреждение «Салют» приостановил работу на 15 суток до устранения нарушений.

Фото №1 - В Башкирии закрыли детский лагерь из-за нарушения эпидемиологических норм

Ранее один из отдыхающих детей заразился геморрагической лихорадкой, которая передается через грызунов. По информации пресс-службы УФССП, было принято решение приостановить деятельность лагеря.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили на территории лагеря превышение допустимой нормы заселенности грызунами. Было возбуждено административное дело.

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