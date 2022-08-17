В Башкирии закрыли детский лагерь из-за нарушения эпидемиологических норм

В Стерлитамакском районе закрыли лагерь из-за нарушений эпидемиологических норм. Детское учреждение «Салют» приостановил работу на 15 суток до устранения нарушений.
Ранее один из отдыхающих детей заразился геморрагической лихорадкой, которая передается через грызунов. По информации пресс-службы УФССП, было принято решение приостановить деятельность лагеря.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили на территории лагеря превышение допустимой нормы заселенности грызунами. Было возбуждено административное дело.