В Башкирии закрыли детский лагерь из-за нарушения эпидемиологических норм

В Стерлитамакском районе закрыли лагерь из-за нарушений эпидемиологических норм. Детское учреждение «Салют» приостановил работу на 15 суток до устранения нарушений.

Ранее один из отдыхающих детей заразился геморрагической лихорадкой, которая передается через грызунов. По информации пресс-службы УФССП, было принято решение приостановить деятельность лагеря.