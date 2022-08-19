В общественном центре «Улей» в Уфе появился пандус

Новый элемент доступной среды появился в инклюзивном общественном пространстве. В этом центре занимаются взрослые с нарушениями интеллектуального развития. Среди них есть и колясочники, которые часто приходят поработать в мастерских.

Чтобы попасть в здание, раньше им приходилось обращаться за помощью к другим. Также в пространстве есть трехколесные велосипеды для посетителей. Трициклы было неудобно вывозить на улицу.

Постоянно в центре занимаются порядка 40 человек. Взрослые с ментальными нарушениями не просто находят здесь друзей, для них это возможность реализовать себя. Они поют, танцуют, работают в различных мастерских. Их изделия ручной работы выполнены из дерева, глины, кожи – центр готов работать в больших масштабах, если будут заказчики.