В парке «Кашкадан» в Уфе будут проводить дискотеки для пожилых

Вечеринки для тех, кому за 50. В Уфимском парке «Кашкадан» для пожилых будут проходить дискотеки у фонтана. Мероприятие организуется в рамках проекта «Башкирское долголетие».

Так, на первой вечеринке был настоящий аншлаг. На танцплощадку пришли сотни пенсионеров, которые зажигали под ретро-шлягеры. На сцене было организовано живое исполнение. Кроме того, прошли мастер-классы. Участники дискотеки могли попробовать свои силы в латиноамериканских танцах, повторяя движения за хореографами на сцене.

Проект «Башкирское долголетие» был запущен в 2020-м году по инициативе главы республики. В его рамках предусмотрена организация различных мероприятий для людей «серебряного возраста». К слову, вечеринки в парке «Кашкадан» для пожилых будут организовывать каждую пятницу в 6 часов вечера. Как заявили в Минтруде, подобные дискотеки в перспективе намерены проводить во всех муниципалитетах.