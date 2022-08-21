В Башкирии помогают семьям солдат добровольческих батальонов

Администрации районов и городов Башкирии ежедневно помогают семьям подписавших контракт в батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Радий Хабиров лично дал такое поручение руководителям районов и городов. Глава Башкирии пообещал контрактникам позаботиться о каждой семье, которая ждет возвращения добровольца на Родину.

Семья одного из контрактников переехала в башкирскую столицу. Кроме того, младшим детям нашли места в детском саду, а старшего ребенка помогают собрать в школу. Другая семья чувствует поддержку властей, хотя супруга контрактника признается, что раньше она стойко все тревоги и переживания переносила одна, так как дети не первый раз дожидаются возвращения отца домой.