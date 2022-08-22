В Уфе парикмахеры бесплатно стригут школьников из многодетных семей

Волонтёры проекта «Парикмахеры добра» уже не первый год помогают родителям подготовить ребят к 1 сентября. Активисты пытаются поддержать нуждающиеся семьи. Расходы перед новым учебным годом для многих непосильны.

Руслан за практичность и удобство, а его братишка на соседнем кресле решил добавить в свой образ креатива. Ребята уже готовы к новому учебному году – парикмахеры наносят финальные штрихи, завершая сборы в школу. Дома Гульшат Валиеву дожидаются еще семеро детей. Раньше, чтобы постричь всех, нужно было оставить приличную для семьи сумму.

Проект «Парикмахеры добра» организовала несколько лет назад Татьяна Овсяникова. Владелица салона решила собрать волонтёров и сделать красивее тех, кому это не всегда по карману. Сейчас в команде Татьяны уже больше 40 волонтёров, а география проекта – 6 регионов. Недавно присоединился Мурманск.

Ирина в числе тех, кто тратит своё свободное время на помощь другим. Однажды решила заняться волонтёрством, в соцсетях наткнулась на пост Татьяны. Ирина – слабослышащая, но сердце глухо не бывает.

Детям, говорят мастера, нужно давать больше свободы в выборе стрижки. Поэтому всегда прислушиваются к мнению юных клиентов.