Девять компаний Башкирии принимают участие в проекте по охране труда

В России для промышленных предприятий намерены принять единые нормативы безопасности труда. Их утвердят на основе результатов пилотного проекта, в котором принимают участие девять организаций из Башкортостана.

По итогам должны быть составлены нормативные акты, которые затем распространят на все предприятия. Об этом речь зашла на совещании, которое прошло с участниками проекта, а также представителями органов власти. Стороны обсудили проблемы в области управления профессиональными рисками.