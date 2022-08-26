В Башкирии создадут республиканский совет родителей

Из документа следует, что совет создается для «координации деятельности органов родительского самоуправления в обеспечении прав и обязанностей родителей, обучающихся и воспитанников, укрепления их взаимодействия с органами управления в сфере образования и образовательным организациями». Отмечается, что совет родителей в своей деятельности будет руководствоваться принципами добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Решения, которые будет принимать совет, будут носить рекомендательный характер.