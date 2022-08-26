Радий Хабиров предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных СПЧ

По его словам, в Башкортостане работают над сохранением памяти и восстановлением исторической справедливости в отношении тех, кто стал жертвами политических репрессий. В регионе проводится исследовательская и просветительская работа, увековечивают память жертв политических репрессий. В скором будущем в Уфе откроют Музей возвращённых имён. Также Радий Хабиров сообщил, что предложил Валерию Фадееву провести в республике Стратегическую сессию для руководителей региональных СПЧ.