Жительница Башкирии с 27 внуками и 47 правнуками отметила 100-летний юбилей

Глава администрации Благовещенского района Олег Голов рассказал об удивительной жительнице района. Уроженке села Новонадеждино Любови Фроловны Шибановой исполнилось 100 лет. У женщины 27 внуков, 47 правнуков и 6 праправнуков.

Фото №1 - Жительница Башкирии с 27 внуками и 47 правнуками отметила 100-летний юбилей

Именинница родилась в 1922 году в многодетной семье лесника в деревне Сергуяз. После окончания трёх классов стала помогать дома по хозяйству, оставшись без мамы. В Великую Отечественную войну Любовь Фроловна работала на торфянике, валила лес. В 1943 году она вышла замуж, в крепкой семье родилось 12 детей. Муж погиб, когда на руках оставались ещё семеро несовершеннолетних детей, которых она достойно воспитала.

Многие ли могут похвастаться таким богатством? Большая семья Шибановых часто собирается в родительском доме, помогают друг другу и заботятся о своей маме. Поздравляю Любовь Фроловну с прекрасным юбилеем! Желаю здоровья, благополучия и достатка вам и всей вашей дружной семье. Мы все восхищаемся вами!

 Олег Голов, глава администрации Благовещенского района
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