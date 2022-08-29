Жительница Башкирии с 27 внуками и 47 правнуками отметила 100-летний юбилей

Именинница родилась в 1922 году в многодетной семье лесника в деревне Сергуяз. После окончания трёх классов стала помогать дома по хозяйству, оставшись без мамы. В Великую Отечественную войну Любовь Фроловна работала на торфянике, валила лес. В 1943 году она вышла замуж, в крепкой семье родилось 12 детей. Муж погиб, когда на руках оставались ещё семеро несовершеннолетних детей, которых она достойно воспитала.