В Башкирии прошли мероприятия Открытой Академии «Территория женского счастья»

Благовещенск на один день стал женской столицей Башкортостана. Там сегодня прошли мероприятия Открытой Академии «Территория женского счастья». Для представительниц прекрасного пола организовали консультации врачей, психологов, экспертов из мира здорового образа жизни и красоты.

Женщин-предпринимателей объединил круглый стол «Свое дело как территория счастья». Там они делились опытом и строили планы на продвижение своего дела за пределы республики. Приглашённые эксперты рассказали, как нужно правильно оформлять социальные проекты, чтобы получить гранты, как за них отчитаться и быть успешным и какие меры поддержки предусмотрены для семей с особенными детьми.

Благовещенская «Территория», наверное, самая активная, здесь самое большое количество запросов по тому, что бы им хотелось увидеть, услышать, каких спикеров получить. Здесь очень успешные и прогрессивные женщины. Каринэ Хабирова

Организаторы сделали серьёзный акцент на здоровье. Гинеколог, онколог-маммолог, аллерголог-иммунолог, диетолог, гастроэнтеролог и сердечно-сосудистый хирург. Бесплатные консультации у специалистов получили свыше 300 гостей проекта. А «Территория здоровой улыбки» приняла 99 маленьких пациентов. Завершением дня и подарком для женщин стал праздничный концерт от Алены Завьяловой и Тимура Рамазанова.