Уфа присоединилась к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

Уфимцы заново познакомились с городом. Столица республики приняла участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Мероприятие проводится в последнюю субботу августа. В этот день в разных регионах страны одновременно начинаются бесплатные экскурсии, творческие встречи и мастер-классы.
Башкирские экскурсоводы подготовили для горожан насыщенную программу. Участники акции смогли посетить пешеходные экскурсии «На 4 века назад», «Уфа предпринимательская дореволюционная», «Прогулки по Уфе». Гостей ознакомили с богатой историей и необычным географическим расположением, уникальными природными памятниками и многонациональным народом нашей республики. Познакомиться с историей и культурой своей столицы снова смогли почти 90 человек.