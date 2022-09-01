Уфа присоединилась к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

Башкирские экскурсоводы подготовили для горожан насыщенную программу. Участники акции смогли посетить пешеходные экскурсии «На 4 века назад», «Уфа предпринимательская дореволюционная», «Прогулки по Уфе». Гостей ознакомили с богатой историей и необычным географическим расположением, уникальными природными памятниками и многонациональным народом нашей республики. Познакомиться с историей и культурой своей столицы снова смогли почти 90 человек.