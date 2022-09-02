В Башкирии отметили 170-летие села Ишмурзино

В Баймакском районе отметили юбилей села Ишмурзино. Ему исполнилось 170 лет. В связи с этим событием местные жители организовали праздник. На него пригласили выходцев деревни, живущих сейчас в разных уголках республики и страны.

Перед гостями выступили местные танцевальные коллективы, чтецы и общественные деятели. Затем собравшиеся возложили цветы и венок к памятнику фронтовикам Великой Отечественной войны. Кульминацией встречи стала презентация книги, посвященной истории села Ишмурзино и её выдающимся уроженцам. Работа над ней велась на протяжении нескольких лет. Авторы издания собирали информацию по крупицам, изучая архивы и опрашивая местных жителей.