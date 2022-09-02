В меню ресторанов сети «Вкусно – и точка» вернется картофель фри

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» вернется в меню картофель фри. Кроме того, по информации компании, картофель станет крупнее.

Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, рестораны стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки картофеля нового поставщика немного крупнее, однако гости уже успели оценить вкусовые качества обновленного картофеля в положительном ключе.