Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

«Башнефть» – сильнейший, главный партнёр Башкортостана, с которым мы выстроили доверительные и конструктивные отношения. Компания является и одним из ведущих налогоплательщиков региона. Благодаря работе «Башнефти» мы выполняем разнообразные социальные программы и двигаем нашу республику вперед. Важно и то, что это компания, устремленная в будущее. Все современные достижения науки находят свою реализацию. Сидящие в зале люди – люди высочайших компетенций, высочайшего качества человеческого труда. Это наша гордость.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан