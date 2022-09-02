Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Сегодня в Уфе отметили День работника нефтяной и газовой промышленности. В торжественном мероприятии приняли участие Глава Башкортостана и гендиректор компании «Башнефть». Радий Хабиров поздравил специалистов топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Руководитель региона также вручил государственные и ведомственные награды. Глубокую признательность и уважение Радий Хабиров выразил ветеранам. Именно они, по словам главы республики, стояли у истоков компании, ставшей флагманом экономики региона.

«Башнефть» – сильнейший, главный партнёр Башкортостана, с которым мы выстроили доверительные и конструктивные отношения. Компания является и одним из ведущих налогоплательщиков региона. Благодаря работе «Башнефти» мы выполняем разнообразные социальные программы и двигаем нашу республику вперед. Важно и то, что это компания, устремленная в будущее. Все современные достижения науки находят свою реализацию. Сидящие в зале люди – люди высочайших компетенций, высочайшего качества человеческого труда. Это наша гордость.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

«Башнефть» – это и главный благотворитель республики. За пять последних лет компания оказала помощь региону в размере 18 миллиардов рублей. Гендиректор предприятия поблагодарил руководство Башкортостана за эффективное взаимодействие.

Компания «Башнефть», являясь ключевым активом компании «Роснефть», остается и будет оставаться надежным партнером Республики Башкортостан. Уверен, башкирские нефтяники продолжат на высоком профессиональном уровне решать задачи развития отрасли.

Андрей Лазеев, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»
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