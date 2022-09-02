Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником
Сегодня
в Уфе отметили День работника нефтяной и газовой промышленности. В
торжественном мероприятии приняли участие Глава Башкортостана и гендиректор
компании «Башнефть». Радий Хабиров поздравил специалистов
топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником.
Руководитель
региона также вручил государственные и ведомственные награды. Глубокую
признательность и уважение Радий Хабиров выразил ветеранам. Именно они, по
словам главы республики, стояли у истоков компании, ставшей флагманом экономики
региона.
«Башнефть» –
сильнейший, главный партнёр Башкортостана, с которым мы выстроили доверительные
и конструктивные отношения. Компания является и одним из ведущих
налогоплательщиков региона. Благодаря работе «Башнефти» мы выполняем
разнообразные социальные программы и двигаем нашу республику вперед. Важно и
то, что это компания, устремленная в будущее. Все современные достижения науки
находят свою реализацию. Сидящие в зале люди – люди высочайших компетенций,
высочайшего качества человеческого труда. Это наша гордость.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
«Башнефть»
– это и главный благотворитель республики. За пять последних лет компания
оказала помощь региону в размере 18 миллиардов рублей. Гендиректор предприятия
поблагодарил руководство Башкортостана за эффективное взаимодействие.
Компания «Башнефть», являясь
ключевым активом компании «Роснефть», остается и будет оставаться надежным
партнером Республики Башкортостан. Уверен, башкирские нефтяники продолжат на
высоком профессиональном уровне решать задачи развития отрасли.
Андрей Лазеев, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»