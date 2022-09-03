В Уфе готовятся к проведению акции «Зеленая Башкирия»

В Башкирии города и районы готовятся к проведению акции «Зеленая Башкирия» и Всероссийского субботника «Зеленая Россия», в рамках которых проводятся высадки деревьев, кустарников, а также субботники.

Фото №1 - В Уфе готовятся к проведению акции «Зеленая Башкирия»

В администрации Уфы сообщают, что 3-17 сентября будет проходить санитарная очистка территорий населенных пунктов. Каждую субботу в этот период будут организованы субботники с привлечением спецорганизаций. Запланирована уборка вдоль дорог, в паках, скверах, дворах.

С 24 сентября по 8 октября пройдет акция «Зеленая Башкирия». Единым днем станет 24 сентября.

В этот день с участием жителей республики проведём общереспубликанскую акцию «Зелёная Башкирия», в рамках которой совместными усилиями наведём порядок на общественных и дворовых территориях, высадим деревья крупномеры, кустарники, также осуществим компенсационную замену зеленых насаждений. Далее в муниципалитетах акция продолжится до 8 октября включительно.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ
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