В Уфе готовятся к проведению акции «Зеленая Башкирия»

В этот день с участием жителей республики проведём общереспубликанскую акцию «Зелёная Башкирия», в рамках которой совместными усилиями наведём порядок на общественных и дворовых территориях, высадим деревья крупномеры, кустарники, также осуществим компенсационную замену зеленых насаждений. Далее в муниципалитетах акция продолжится до 8 октября включительно.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ