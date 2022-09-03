В Парке Победы в Уфе прошла патриотическая акция

Патриотическая акция прошла сегодня в уфимском Парке Победы. Кадеты республиканского кадетского центра морской пехоты «Витязь – Юниор» несли Вахту памяти у Вечного огня, памятника десантникам, бюста героя России Минигали Шаймуратова и героя Советского Союза Тагира Кусимова.

Акцию посвятили воинам, победившим в войне с Японией, а также солдатам, которые сейчас борются с поднявшим голову нацизмом на Украине.