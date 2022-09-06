В Башкирии в пещере Шульган-Таш найдено изображение верблюда

Александр Владимирович за свою короткую деятельность в пещере успел опубликовать несколько фотографий и прорисовок изображений, которые, как он считал, были выполнены в каменном веке. Но возглавивший после ухода Рюмина из заповедника исследования Отто Николаевич Бадер не принял большую часть открытий Рюмина и считал аутентичными только рисунки, сделанные красной охрой. Среди нынешних исследователей пещеры обнаружение изображений, опубликованных Рюминым, но не известных нам, стало своего рода увлекательной игрой. В последние два десятка лет мы открываем заново его наследие. Так, были обнаружены несколько рисунков черным красителем, скорее всего, углем, и несколько так называемых барельефов. Название это не вполне корректное, поскольку не все изображения этого типа можно обозначить этим термином. По поводу аутентичности и их принадлежности к художественному творчеству среди исследователей идут споры. Но фиксированные Рюминым рисунки являются важной частью репертуара памятника. И без их учета мы имеем, как во времена Бадера, очень фрагментированное представление о творчестве древнего человека в Шульган-Таше.

Алексей Солодейников