В Башкирии в пещере Шульган-Таш найдено изображение верблюда

В пещере Шульган-Таш найдено ещё одно изображение верблюда. Во время летней экспедиции специалисты ИКМЗ «Пещера Шульган-Таш» нашли барельеф с животным в Зале рисунков.
В пресс-службе НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ рассказали корреспондентам ИА «Башинформ», что изображение верблюда представляет собой подработанный элемент естественного рельефа на большой глыбе. Помимо него посреди зала есть рисунок оленя. Он также сделан с использованием рельефа и угля.
Как отмечает научный сотрудник музея-заповедника Алексей Солодейников, барельеф очень похож на изображение верблюда, которое было опубликовано первооткрывателем палеолитической живописи Шульган-Таш Александром Рюминым.
Количество таких изображений в Каповой пещере сейчас превышает объемы, опубликованные Рюминым. Но особое значение для специалистов музея-заповедника имеет то, что именно это конкретное изображение — верблюда — видел и зафиксировал Рюмин. В науке пока нет четко разработанных методов, которые позволили бы уверенно говорить о том, что подобные «барельефы» имеют следы антропогенного воздействия. Но серийность этих изображений и явное присутствие на некоторых из них следов обработки или красителей заставляют ученых внимательно относиться к ним самим и уважительно к мнению Рюмина.
Специалистам еще предстоит доказать, что «Рюминский» верблюд представляет собой объект древнего искусства. При условии признания аутентичности изображения, это будет вторым древним рисунком бактриана в пещере Шульган-Таш. И это серьезно повышает вероятность того, что верблюд может быть включен в список животных, которых знали и изображали на Южном Урале не менее 20 тысяч лет назад.
Кстати, во всей Северной Евразии известны лишь три изображения верблюда, которые могут относиться к древнейшему изобразительному пласту. Это рисунок в пещере Хойт-Цэнкер Агуй в Монгольском Алтае, гравировка на бивне мамонта, случайно найденного около деревни Парусинка в Притомье, и изображение верблюда-бактриана в пещере Шульган-Таш, открытого из-под кальцитового натека в 2017 году в зале Хаоса.
Фото: прорисовка изображения А. Рюминым.