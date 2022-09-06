В Башкирии в пещере Шульган-Таш найдено изображение верблюда

В пещере Шульган-Таш найдено ещё одно изображение верблюда. Во время летней экспедиции специалисты ИКМЗ «Пещера Шульган-Таш» нашли барельеф с животным в Зале рисунков.

Фото №1 - В Башкирии в пещере Шульган-Таш найдено изображение верблюда

В пресс-службе НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ рассказали корреспондентам ИА «Башинформ», что изображение верблюда представляет собой подработанный элемент естественного рельефа на большой глыбе. Помимо него посреди зала есть рисунок оленя. Он также сделан с использованием рельефа и угля.

Как отмечает научный сотрудник музея-заповедника Алексей Солодейников, барельеф очень похож на изображение верблюда, которое было опубликовано первооткрывателем палеолитической живописи Шульган-Таш Александром Рюминым.

Александр Владимирович за свою короткую деятельность в пещере успел опубликовать несколько фотографий и прорисовок изображений, которые, как он считал, были выполнены в каменном веке. Но возглавивший после ухода Рюмина из заповедника исследования Отто Николаевич Бадер не принял большую часть открытий Рюмина и считал аутентичными только рисунки, сделанные красной охрой. Среди нынешних исследователей пещеры обнаружение изображений, опубликованных Рюминым, но не известных нам, стало своего рода увлекательной игрой. В последние два десятка лет мы открываем заново его наследие. Так, были обнаружены несколько рисунков черным красителем, скорее всего, углем, и несколько так называемых барельефов. Название это не вполне корректное, поскольку не все изображения этого типа можно обозначить этим термином. По поводу аутентичности и их принадлежности к художественному творчеству среди исследователей идут споры. Но фиксированные Рюминым рисунки являются важной частью репертуара памятника. И без их учета мы имеем, как во времена Бадера, очень фрагментированное представление о творчестве древнего человека в Шульган-Таше.

Алексей Солодейников

Количество таких изображений в Каповой пещере сейчас превышает объемы, опубликованные Рюминым. Но особое значение для специалистов музея-заповедника имеет то, что именно это конкретное изображение — верблюда — видел и зафиксировал Рюмин. В науке пока нет четко разработанных методов, которые позволили бы уверенно говорить о том, что подобные «барельефы» имеют следы антропогенного воздействия. Но серийность этих изображений и явное присутствие на некоторых из них следов обработки или красителей заставляют ученых внимательно относиться к ним самим и уважительно к мнению Рюмина.

Специалистам еще предстоит доказать, что «Рюминский» верблюд представляет собой объект древнего искусства. При условии признания аутентичности изображения, это будет вторым древним рисунком бактриана в пещере Шульган-Таш. И это серьезно повышает вероятность того, что верблюд может быть включен в список животных, которых знали и изображали на Южном Урале не менее 20 тысяч лет назад.

Кстати, во всей Северной Евразии известны лишь три изображения верблюда, которые могут относиться к древнейшему изобразительному пласту. Это рисунок в пещере Хойт-Цэнкер Агуй в Монгольском Алтае, гравировка на бивне мамонта, случайно найденного около деревни Парусинка в Притомье, и изображение верблюда-бактриана в пещере Шульган-Таш, открытого из-под кальцитового натека в 2017 году в зале Хаоса.

Фото: прорисовка изображения А. Рюминым.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ