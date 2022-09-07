В Уфе обучают правилам ухода за пожилыми и инвалидами

Как не навредить, ухаживая за лежачим больным? В Уфе открылся центр, где проходят специальные уроки с тренером. Программу занятий подготовили для людей, которым нужно ухаживать за пожилыми или больными родственниками. Каждый месяц в Школе ухода будут бесплатно обучать тех, кто нуждается в помощи.

Ошибка в действиях может навредить не только лежачему подопечному, но и самому помощнику. Как правильно заботиться о малоподвижном человеке – инвалиде или пенсионере –  расскажут родственникам. Обучение организовали в новой Школе ухода.

Мы знаем, что пожилые люди очень хрупкие, с ними надо очень аккуратно. Нужно каждое действие проговаривать и дожидаться их согласия.

Зарина Узакова, специалист по социальной работе в Ленинском районе г. Уфы

Обучение стало стационарным благодаря федеральным средствам. Ресурсный центр выиграл грант президента. В прошлом году уроки, которые спасали здоровье и жизни, организовывали по всей республике.

Рассказали о технических средствах реабилитации. Эти знания очень полезны для родственников.

Анастасия Сотникова, тренер

Вспомогательные приспособления для передвижения лежачего больного необходимы, как одежда и обувь для ходячего, уверяют специалисты. При этом важно верно подобрать устройство. То, что базово выделяется для всех, может не подойти конкретному больному. О нюансах расскажут на форуме, который организовали для помощи инвалидам и их родственникам. Он пройдёт в ноябре в Уфе.

Мы хотим пригласить и представителей Фонда социального страхования, и граждан. Чтобы и те, и другие смогли ознакомиться со всеми производителями технических средств реабилитации.

Максим Кожухов, эксперт Всероссийского общества инвалидов
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