В Уфе обучают правилам ухода за пожилыми и инвалидами

Как не навредить, ухаживая за лежачим больным? В Уфе открылся центр, где проходят специальные уроки с тренером. Программу занятий подготовили для людей, которым нужно ухаживать за пожилыми или больными родственниками. Каждый месяц в Школе ухода будут бесплатно обучать тех, кто нуждается в помощи.
Ошибка в действиях может навредить не только лежачему подопечному, но и самому помощнику. Как правильно заботиться о малоподвижном человеке – инвалиде или пенсионере – расскажут родственникам. Обучение организовали в новой Школе ухода.
Обучение стало стационарным благодаря федеральным средствам. Ресурсный центр выиграл грант президента. В прошлом году уроки, которые спасали здоровье и жизни, организовывали по всей республике.
Вспомогательные приспособления для передвижения лежачего больного необходимы, как одежда и обувь для ходячего, уверяют специалисты. При этом важно верно подобрать устройство. То, что базово выделяется для всех, может не подойти конкретному больному. О нюансах расскажут на форуме, который организовали для помощи инвалидам и их родственникам. Он пройдёт в ноябре в Уфе.