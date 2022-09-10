В Башкирии завершается строительство новой школы на 1225 мест за 766 миллионов рублей

В Башкирии завершают строительство одной из самых крупных школ. Она расположена в Учалах и рассчитана на 1 225 мест. Накануне, 9 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства объекта.

Общая стоимость возводимого объекта составляет 766 миллионов рублей, из которых 641 миллион выделен из федерального бюджета. Оставшиеся 125 миллионов рублей были добавлены республикой на условиях софинансирования.

По словам начальника отдела образования Учалинского района Нурзиды Абдрахмановой, в школе имеется актовый зал, столовая, два спортзала, раздевалки, душевые, медицинский блок, тренажеры. Строительство школы уже подходит к концу, а после ввода в эксплуатацию появится возможность разгрузить другие общеобразовательные объекты.

Сразу видно, что строители качественно выполнили все работы. Использовали хорошие материалы. Пока есть небольшие отставания по поставке оборудования. Но подрядная организация выполняет свои обязательства в срок и с надлежащим качеством. Учалинский район славится дисциплиной, порядком, развитой экономикой. Активно работает муниципальная управленческая команда. Город и район живут полноценной жизнью и уверенно двигаются вперёд. Радий Хабиров, глава РБ