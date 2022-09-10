Игорь Комаров принял участие в церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы»

В Саранске с 8 по 12 сентября проходит финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором также принимают участие ребята из Башкирии.
Выпускники Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Юлай Ситдиков и Азат Муминов представят Башкирию на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена». Они представят свои навыки в области мобильной робототехники.
Также к соревнованиям присоединились 30 участников в дистанционном режиме. Они будут бороться за звание лучшего в своих компетенциях.
Также в Саранске в торжественной церемонии открытия двух масштабных мероприятий: Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионат рабочих профессий – принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
В столице Мордовии на соревнования собралось около 300 молодых людей, среди которых студенты профессиональных образовательных учреждений в возрасте 16 - 25 лет и юниоры до 16 лет. К соревнованиям дистанционно присоединятся еще 1200 конкурсантов: 700 человек в рамках Национального чемпионата и 500 представителей стран евразийского пространства. Оценивать работу конкурсантов в очном и дистанционном формате будут более тысячи экспертов.
Церемония открытия началась с парада команд 69 субъектов РФ – участников финала чемпионата и 14 стран-участниц Евразийского чемпионата рабочих профессий. Девиз церемонии: «На плечах эту землю держат и несут на себе мастера!».
К участникам и гостям Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионата обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
По словам Игоря Комарова, о повышении интереса к рабочим профессиям четко говорит рост числа тех, кто учится в учреждениях среднего профессионального образования: «В ПФО количество студентов профессиональных образовательных учреждений уже превысило количество студентов вузов, постоянно растет конкурс в учреждения среднего профессионального образования. Это еще раз подтверждает ценность и востребованность современных профессий среди молодежи».
Приветственные телеграммы участникам соревнований направили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В своем выступлении Глава региона Артем Здунов подчеркнул: «Пройдя через тернии чемпионатов в своих регионах, молодые специалисты приехали в столицу Мордовии на финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Для нас это значимое событие, при подготовке к которому в текущих условиях нам пришлось во многом переформатировать нашу работу. Мы сделали это, и сегодня вместе с участниками и экспертами Агентства все вместе идем к технологическому суверенитету нашей страны, выполняя поручение Президента Владимира Владимировича Путина».
Перед началом церемонии полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Глава Республики Мордовия Артем Здунов и генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов посетили соревновательную площадку Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
В рамках Нацфинала «Молодые профессионалы» запланированы очные и дистанционные соревнования по 66 компетенциям, объединённые в 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. В очном формате участники соревнуются по 25 компетенциям, дистанционно представлено 41 профессиональное направление.
Конкурсанты Евразийского чемпионата продемонстрируют мастерство по одной презентационной и 27 очным компетенциям, среди которых - «Кузовной ремонт», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника», «Технологии моды», «Электроника», «Сварочные технологии» и др. Помимо участников и экспертов из России, в Саранск приехали молодые профессионалы из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Представители Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая и Малайзии присоединятся к первенству дистанционно.
Экспертов, мастеров производственного обучения и преподавателей, реализующих программы профподготовки, помимо соревновательной части, ждет большой блок профессионального и методического обучения. Для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных организаций Республики Мордовия будет организована профориентационная зона - ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и пройдут онлайн-диагностику для определения профессиональных интересов.
Ключевым событием станет пленарное заседание. Среди основных тематических блоков программы – образовательные интенсивы и деловая игра, выступления активистов движения об успешных проектах и реализованных направлениях деятельности. Отдельная часть будет посвящена награждению лучших образовательных организаций СПО и юниорского направления.
Отвечая на вопросы журналистов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подробно рассказал о работе с молодежью в Приволжском федеральном округе. В частности, речь шла о реализации окружных общественных проектов, которые, в первую очередь, рассчитаны на молодых людей. В рамках выполнения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, аппарат полпреда реализует 13 окружных общественно-значимых проектов. И здесь также есть профориентационная работа. Так, победители и призеры Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов получают возможность посетить инновационные предприятия округа. Для воспитанников детских домов, участвующих в проекте «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», есть программа овладения полезными навыками, которые помогут реализоваться в дальнейшем. Целый комплекс профориентационных мероприятий проводится на Молодежном форуме ПФО «iВолга».
Торжественная церемония закрытия и подведения итогов соревнований состоится на площадке Республиканского дворца культуры 12 сентября.
Справочно:
Национальный финал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства в этом году выступают Министерство просвещения РФ, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ).