Игорь Комаров принял участие в церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы»

В Саранске с 8 по 12 сентября проходит финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором также принимают участие ребята из Башкирии.

Фото №1 - Игорь Комаров принял участие в церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы»

Выпускники Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Юлай Ситдиков и Азат Муминов представят Башкирию на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена». Они представят свои навыки в области мобильной робототехники.

Также к соревнованиям присоединились 30 участников в дистанционном режиме. Они будут бороться за звание лучшего в своих компетенциях.

Также в Саранске в торжественной церемонии открытия двух масштабных мероприятий: Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионат рабочих профессий – принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В столице Мордовии на соревнования собралось около 300 молодых людей, среди которых студенты профессиональных образовательных учреждений в возрасте 16 - 25 лет и юниоры до 16 лет. К соревнованиям дистанционно присоединятся еще 1200 конкурсантов: 700 человек в рамках Национального чемпионата и 500 представителей стран евразийского пространства. Оценивать работу конкурсантов в очном и дистанционном формате будут более тысячи экспертов.

Церемония открытия началась с парада команд 69 субъектов РФ – участников финала чемпионата и 14 стран-участниц Евразийского чемпионата рабочих профессий. Девиз церемонии: «На плечах эту землю держат и несут на себе мастера!».

К участникам и гостям Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионата обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Важность проходящих в Саранске мероприятий показывает внимание со стороны руководства страны. Пожелания удачи и успехов участникам Финала в телеграмме в адрес главы Республики Мордовия передал Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко. Повышение престижа рабочих профессий – это ключевой, базовый элемент государственной кадровой политики. Это основа для решения поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи обеспечения технологического суверенитета и прорывного экономического развития страны.В текущих условиях нам как никогда нужны собственные конкурентные технологии, и люди, способные их осваивать, создавая товары и сервисы, которые могут стать новыми мировыми стандартами. Чемпионаты профессионального мастерства позволяют раскрыть способности участников, ведь большая часть из них как раз и являются студентами профессиональных образовательных учреждений.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО

По словам Игоря Комарова, о повышении интереса к рабочим профессиям четко говорит рост числа тех, кто учится в учреждениях среднего профессионального образования: «В ПФО количество студентов профессиональных образовательных учреждений уже превысило количество студентов вузов, постоянно растет конкурс в учреждения среднего профессионального образования. Это еще раз подтверждает ценность и востребованность современных профессий среди молодежи».

Приветственные телеграммы участникам соревнований направили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В своем выступлении Глава региона Артем Здунов подчеркнул: «Пройдя через тернии чемпионатов в своих регионах, молодые специалисты приехали в столицу Мордовии на финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Для нас это значимое событие, при подготовке к которому в текущих условиях нам пришлось во многом переформатировать нашу работу. Мы сделали это, и сегодня вместе с участниками и экспертами Агентства все вместе идем к технологическому суверенитету нашей страны, выполняя поручение Президента Владимира Владимировича Путина».

Соорганизаторами Евразийского чемпионата, который в этом году пройдёт в рамках юбилейного Нацфинала, стали 14 стран. Это доказывает, что интерес к сотрудничеству с нами традиционно высок. Мы накопили достаточное количество опыта и готовы им делиться, обучать других. Более того, Президентом России Владимиром Путиным была поддержана инициатива о создании новой Международной ассоциации сотрудничества по развитию навыков и профессий. Так что уже в ближайшем будущем число государств, желающих к нам присоединиться, будет значительно расти.

Роберт Уразов, гендиректор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» 

Перед началом церемонии полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Глава Республики Мордовия Артем Здунов и генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов посетили соревновательную площадку Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В рамках Нацфинала «Молодые профессионалы» запланированы очные и дистанционные соревнования по 66 компетенциям, объединённые в 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. В очном формате участники соревнуются по 25 компетенциям, дистанционно представлено 41 профессиональное направление.

Конкурсанты Евразийского чемпионата продемонстрируют мастерство по одной презентационной и 27 очным компетенциям, среди которых - «Кузовной ремонт», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника», «Технологии моды», «Электроника», «Сварочные технологии» и др. Помимо участников и экспертов из России, в Саранск приехали молодые профессионалы из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Представители Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая и Малайзии присоединятся к первенству дистанционно.

Экспертов, мастеров производственного обучения и преподавателей, реализующих программы профподготовки, помимо соревновательной части, ждет большой блок профессионального и методического обучения. Для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных организаций Республики Мордовия будет организована профориентационная зона - ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и пройдут онлайн-диагностику для определения профессиональных интересов.

Ключевым событием станет пленарное заседание. Среди основных тематических блоков программы – образовательные интенсивы и деловая игра, выступления активистов движения об успешных проектах и реализованных направлениях деятельности. Отдельная часть будет посвящена награждению лучших образовательных организаций СПО и юниорского направления.

Отвечая на вопросы журналистов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подробно рассказал о работе с молодежью в Приволжском федеральном округе. В частности, речь шла о реализации окружных общественных проектов, которые, в первую очередь, рассчитаны на молодых людей. В рамках выполнения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, аппарат полпреда реализует 13 окружных общественно-значимых проектов. И здесь также есть профориентационная работа. Так, победители и призеры Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов получают возможность посетить инновационные предприятия округа. Для воспитанников детских домов, участвующих в проекте «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», есть программа овладения полезными навыками, которые помогут реализоваться в дальнейшем. Целый комплекс профориентационных мероприятий проводится на Молодежном форуме ПФО «iВолга».

Торжественная церемония закрытия и подведения итогов соревнований состоится на площадке Республиканского дворца культуры 12 сентября.

Справочно:

Национальный финал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства в этом году выступают Министерство просвещения РФ, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

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