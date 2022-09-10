Игорь Комаров принял участие в церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы»

Соорганизаторами Евразийского чемпионата, который в этом году пройдёт в рамках юбилейного Нацфинала, стали 14 стран. Это доказывает, что интерес к сотрудничеству с нами традиционно высок. Мы накопили достаточное количество опыта и готовы им делиться, обучать других. Более того, Президентом России Владимиром Путиным была поддержана инициатива о создании новой Международной ассоциации сотрудничества по развитию навыков и профессий. Так что уже в ближайшем будущем число государств, желающих к нам присоединиться, будет значительно расти.

Роберт Уразов, гендиректор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал»