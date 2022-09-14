Делегация Башкирии посетит XI Петербургский международный газовый форум

В рамках форуме делегация проведет ряд деловых встреч, планируется подписание соглашений, в частности, между правительством Башкортостана и ООО «ГазРесурс». В нем речь идет о развитии рынка газомоторного топлива в регионе в части увеличения количества АГНКС, снижении негативного воздействия на окружающую среду, а также реализации широкого ряда инвестиционных проектов на территории Башкортостана. Документ предусматривает строительство не менее двух газовых заправочных станций ежегодно, в том числе на территории Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Хайбуллинского, Уфимского и Благовещенского районов. В 2020 году по общему количеству АГНКС Башкортостан занимал третье место в стране, по итогам 2021 года республика делит первую позицию с Ростовской областью. В настоящее время в регионе функционирует 41 АГНКС.