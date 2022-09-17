В Башкирии из-за ремонтных работ 19 и 20 сентября изменится расписание электричек

19 сентября 2022 года

- поезд № 6466/6468/6470 Абдулино – Раевка – Уфа – Улу-Теляк отправится со ст. Глуховская в 18.10, на 20 минут позже действующего расписания и проследует до станции Дема (на участке Дема – Улу-Теляк выводится из графика движения):

Абдулино (отпр.16.34) – Глуховская (приб.17.49, отпр.18.10) – Раевка (приб.19.09, отпр.19.10) – Дема (приб.21.12).



20 сентября 2022 года

- поезд № 6466/6468/6470 Абдулино – Раевка – Уфа – Улу-Теляк отправится со ст. Глуховская в 18.10, на 20 минут позже действующего расписания:

Абдулино (отпр.16.34) – Глуховская (приб.17.49, отпр.18.10) – Раевка (приб.19.09, отпр.19.10) – Уфа (приб.21.26, отпр.21.35) – Улу-Теляк (приб.23.13).