В Башкирии из-за ремонтных работ 19 и 20 сентября изменится расписание электричек

В Башкирии на нечетном пути станции Шафраново будут проводить ремонтные работы. Из-за этого в расписание некоторых электричек 19 и 20 сентября вносятся изменения.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии порекомендовали планировать поездки заранее, а также опубликовали расписание с корректировками (время местное).
19 сентября 2022 года
- поезд № 6466/6468/6470 Абдулино – Раевка – Уфа – Улу-Теляк отправится со ст. Глуховская в 18.10, на 20 минут позже действующего расписания и проследует до станции Дема (на участке Дема – Улу-Теляк выводится из графика движения):
Абдулино (отпр.16.34) – Глуховская (приб.17.49, отпр.18.10) – Раевка (приб.19.09, отпр.19.10) – Дема (приб.21.12).
20 сентября 2022 года
- поезд № 6466/6468/6470 Абдулино – Раевка – Уфа – Улу-Теляк отправится со ст. Глуховская в 18.10, на 20 минут позже действующего расписания:
Абдулино (отпр.16.34) – Глуховская (приб.17.49, отпр.18.10) – Раевка (приб.19.09, отпр.19.10) – Уфа (приб.21.26, отпр.21.35) – Улу-Теляк (приб.23.13).
Фото: пресс-служба Минтранса РБ