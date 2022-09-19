В Уфе проходит всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель грузовика»

Самые опытные дальнобойщики страны собрались в Уфе. Башкирская столица впервые принимает всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель грузовика». За призовой фонд в 1 миллион рублей борются 55 шофёров из 18 регионов.
Если сложить пройденный путь всех участников соревнований, то, без сомнений, наберутся десятки миллионов километров. Возможно, они не раз пересекались на дорогах страны и даже общались по дальнобойной рации, но встретиться им было суждено именно в Уфе. Каждый из водителей – профессионал. И лучшего из лучших они выявляли на просторной парковке «Уфа-Арены», выполняя сложнейшие манёвры.
Несмотря на сложность, водители грузовиков без особых проблем выполняют все задания. Сказывается опыт за рулём фуры, стаж у многих участников насчитывает десятки лет.
В Башкортостане одна из самых протяжённых в стране сеть автодорог. И, по словам участников соревнований, они неоднократно проезжали через республику во время рейсов на своей фуре, к которой привыкли и которая стала для них, без преувеличения, вторым домом. На конкурсе профмастерства, чтобы уровнять шансы, водителей посадили на одинаковые новые КАМАЗы.
В категории менее 10 тонн скорости заметно возросли. На лёгком ГАЗоне водители за минимальное время должны преодолеть трассу, при этом не сбив конусы и не отклоняясь от заданного маршрута. Без погрешностей не обошлось.
Трасса готовилась таким образом, чтобы учесть дорожные ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Парковка, круговое движение, змейка, имитирующая объезд препятствия. После скоростного маневрирования следующее задание – перевозка хрупкого груза, который имитирует стакан с водой. Чтобы выполнить это задание, водителям приходилось максимально плавно обращаться с педалью акселератора и тормозами. Но даже ювелирное вождение не всегда гарантировало успех, на искусственных неровностях некоторые водители всё же набрали штрафные очки за пролитые капли. Кто же стал самым аккуратным и профессиональным водителем грузовика в России, станет известно завтра. Итоги конкурса подведут на площадке международного конгресса «Транспорт и строительство».