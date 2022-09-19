В Уфе проходит всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель грузовика»

Самые опытные дальнобойщики страны собрались в Уфе. Башкирская столица впервые принимает всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель грузовика». За призовой фонд в 1 миллион рублей борются 55 шофёров из 18 регионов.

Если сложить пройденный путь всех участников соревнований, то, без сомнений, наберутся десятки миллионов километров. Возможно, они не раз пересекались на дорогах страны и даже общались по дальнобойной рации, но встретиться им было суждено именно в Уфе. Каждый из водителей – профессионал. И лучшего из лучших они выявляли на просторной парковке «Уфа-Арены», выполняя сложнейшие манёвры.

Не все даже на легковых машинах смогут выполнить те фигуры, которые выполняют тут на грузовиках. Это парковка задом, парковка с правой руки – ещё говорят, с тёщиной руки, когда в зеркало вообще ничего не видно. Алексей Васильков, председатель жюри конкурса

Несмотря на сложность, водители грузовиков без особых проблем выполняют все задания. Сказывается опыт за рулём фуры, стаж у многих участников насчитывает десятки лет.

Соревнование и соперничество – это только на спортивной площадке. Во всё остальное время они общаются, поддерживают друг друга. Это уникальная возможность для водителей из разных регионов общаться между собой и делиться секретами профессионального мастерства. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В Башкортостане одна из самых протяжённых в стране сеть автодорог. И, по словам участников соревнований, они неоднократно проезжали через республику во время рейсов на своей фуре, к которой привыкли и которая стала для них, без преувеличения, вторым домом. На конкурсе профмастерства, чтобы уровнять шансы, водителей посадили на одинаковые новые КАМАЗы.

У меня марка МАЗ, но он без прицепа, с кузовом. А здесь КАМАЗ ещё и с прицепом. Тяжелее, конечно, габариты другие. Уже маневрировать приходиться по-другому и логически мыслить. Как сместиться на дороге, держать интервал. То есть здесь намного ответственнее. Максим Чалых, участник соревнований /Томск/

В категории менее 10 тонн скорости заметно возросли. На лёгком ГАЗоне водители за минимальное время должны преодолеть трассу, при этом не сбив конусы и не отклоняясь от заданного маршрута. Без погрешностей не обошлось.

ГАЗон для меня в новинку, я не ездил на таких машинах, у которых мотор вынесен вперед. Поэтому с колеёй не очень получилось. И каждый автомобиль надо по-своему прочувствовать. Все габариты. А трасса так не особо сложная, единственное – в колею трудно попасть. Флюр Хусаинов, участник соревнований /Кугарчинский район/