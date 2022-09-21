Министр здравоохранения Башкирии посетил диспансер, в котором могли издеваться над детьми

В социальных сетях широко распространилось сообщение об издевательстве над детьми в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере в Башкирии.

Очевидцы рассказали, что медицинский персонал избивает детей младшего и подросткового возраста. Также детей якобы не выпускают на прогулки, малыши постоянно находятся под психологическим давлением. Прокуратура Башкирии уже организовала проверку. В медицинском учреждении находятся 55 детей в возрасте до 17 лет. Также проверку организовал Роспотребнадзор.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин лично посетил диспансер. Он поговорил с пациентами, их родителями. По предварительной информации, фактов жестокого обращения с детьми не выявлено. Ребята ежедневно ходят на прогулки, питаются шесть раз в день. При этом в медицинском учреждении явно необходим ремонт.

Да, действительно, в отделении требуется ремонт для улучшения условий пребывания, проект сметы уже готовится. Системой видеонаблюдения оборудовано как отделение, так и коридоры, и игровая комната. Записи уже просматривают по факту обращения. Сегодня дал поручение по увеличению количества видеокамер. Айрат Рахматуллин