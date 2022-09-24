Глава Башкирии подписал указ о выплатах Детям войны

Закон РБ «О детях войны» был принят в республике еще в марте 2021 года. Согласно этому закону, Дети войны имеют право на меры соцподдержки. Выплаты, согласно новому указу, будут произведены уже в сентябре-октябре этого года. Выплатят 1000 рублей тем гражданам РФ, которые родились в период с 22 июня 1922 года по 3 сентября 1945 года, а также постоянно проживающим на территории республики.