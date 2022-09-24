Глава администрации Уфы проинспектировал ход работ над проектом «Уфимское ожерелье»

В Уфе ведется реализация проекта под названием «Уфимское ожерелье». Он будет представлять из себя комфортную пешеходную тропу, которая охватит всю береговую линию Уфимского полуострова, сообщает администрация города.
Малые маршруты районного масштаба смогут соприкасаться с большой тропой. Всего насчитывается 7 отрезков пути. Общая их протяженность равна более 70 км.
На данный момент более 6 км пешеходных дорожек заасфальтировано, 355 опор освещения установлено. Также появились малые архитектурные формы, навигационные таблички, зоны для отдыха, спортивные зоны, смотровые площадки, зоны для занятий йогой и др.
Фото: пресс-служба администрации Уфы