Глава администрации Уфы проинспектировал ход работ над проектом «Уфимское ожерелье»

Подводя итоги благоустройства «Уфимского ожерелья», могу сказать, проект востребованный. Обязательно требует продолжения, чтобы уже обеспечить связь между районами. Об этих планах расскажу позже. В лесу любимая Уфа раскрывается совсем по-другому. Люди занимаются спортом, просто гуляют, проводят время наедине с природой. Приглашаю всех!

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы