В Уфе для детей из Донбасса провели развлекательный проект «Мы разные – мы вместе»

В детский лагерь «Связист» в гости к вынужденным переселенцам приехали работники Дома дружбы народов республики. Для детей из Донбасса они провели образовательно-развлекательный проект «Мы разные – мы вместе».

Главная цель – знакомство с многонациональным регионом. Культуру народов республики ребята узнавали через мастер-классы, игры и концертные номера. Ребята учились делать славянские куклы-обереги и стали участниками азербайджанского Праздника граната. Кроме того, детям рассказали о башкирских преданиях и легендах, в том числе и о цветке курая. А музыкант Миндигафур Зайнетдинов познакомил детей с башкирскими инструментами.