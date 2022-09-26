В Башкирии временно ограничили движение из-за ремонта моста

В Чишминском районе организован временный объезд. Вынужденная мера связана с ремонтом моста через реку Балышлы.
Ограничение движения и временную объездную дорогу разместили на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Ограничение затронет такие населенные пункты как Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки вблизи деревни Новоусманово.
Как сообщает министерство транспорта Башкирии, объездная начнет функционировать с 26 сентября. В настоящее время неизвестна точная дата открытия участка дороги. Вопросы по организации движения можно задать по телефону: 8 927 955-11-00.