В Башкирии временно ограничили движение из-за ремонта моста

В Чишминском районе организован временный объезд. Вынужденная мера связана с ремонтом моста через реку Балышлы.

Ограничение движения и временную объездную дорогу разместили на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Ограничение затронет такие населенные пункты как Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки вблизи деревни Новоусманово.