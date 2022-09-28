В Башкирии состоится Единый день консультаций по открытию собственного дела

«Все, кто задумывается о собственном бизнесе, сможет получить консультацию специалистов по вопросам организации предпринимательской деятельности, содействия безработным гражданам в подготовке бизнес-планов», – говорится в сообщении. Все консультации оказываются бесплатно, подчеркнули в мэрии Уфы. На поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан в бюджете республики в 2022 году предусмотрено 19,2 млн рублей. Это позволит единовременно финансово поддержать 125 авторов бизнес-идей. На открытие собственного дела начинающие предприниматели смогут получить субсидию в размере 153,5 тыс. рублей.