В Башкирии 150 детей с ограниченными возможностями посетили мастерскую народных промыслов

Она представляет собой юртовый комплекс на территории деревни Имендяшево Гафурийского района, которая входит в туристическую зону национального парка «Зилим» и геопарка «Торатау». Учащиеся уфимской коррекционной школы-интернат №28 для слепых и слабовидящих, познакомились с культурой, историей, кухней, традициями, фольклором башкирского народа, посетили мастер-классы по рукоделию, а также на практике освоили туристические навыки: научились ставить палатку, вязать узлы, плыть на катамаране.