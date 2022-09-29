Первый вице-премьер Башкирии отправится на спецоперацию добровольцем

Первый вице-премьер Башкирии рассказал, что отправится добровольцем на спецоперацию. О решении Азата Бадранова сообщил Глава региона Радий Хабиров.
"Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Азат Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.