Первый вице-премьер Башкирии отправится на спецоперацию добровольцем

Первый вице-премьер Башкирии рассказал, что отправится добровольцем на спецоперацию. О решении Азата Бадранова сообщил Глава региона Радий Хабиров.

Фото №1 - Первый вице-премьер Башкирии отправится на спецоперацию добровольцем

"Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Азат Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.

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