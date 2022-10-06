В Уфе временно ограничат движение по двум улицам

В башкирской столице на время проведения торжественных мероприятий будет ограничено движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что с 23.00 10 октября до 01.00 12 октября ограничение будет действовать на улице Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и на улице Пушкина (от Цюрупы до Ленина). Также временно изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.