В Уфе торжественно отметили 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России

Борьба с эпидемиями, профилактика заболеваний и санитарный надзор. Их главная задача – охрана здоровья граждан и улучшение качества их жизни. Сегодня работники санитарно-эпидемиологической службы России получают поздравления.

Со 100-летием со дня образования ведомства их поздравил премьер-министр правительства Башкортостана. В своем выступлении Андрей Назаров выделил ветеранов управления республиканского Роспотребнадзора, заложивших основы, сохранивших и приумноживших традиции санитарной службы в Башкортостане. Особое внимание премьер обратил на работу ведомства во время пандемии.

Вы оказали реальную помощь в организации лабораторного тестирования на COVID-19. В регион было поставлено более 1 млн экспресс-тестов. Под чутким руководством Роспотребнадзора открыта каждая из 33 лабораторий в Башкортостане. Сегодня они проводят около 12 тысяч исследований в сутки.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе торжественно отметили 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России

За век работы из эпидбюро служба превратилась в сложную многоуровневую структуру. Сегодня специалисты контролируют качество воды, следят за безопасностью продуктов питания, встают на защиту прав потребителей, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Но одним из самых серьезных вызовов в современной истории службы стала пандемия коронавируса.

Два последних года мы работали 24 часа против этой инфекции. Самое сложное было сохранит жизнь людей в организованных коллективах.

Тагир Байбурин, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В пандемию коронавируса именно молодые специалисты проявили себя лучшим образом, не допустив большого количества вспышек или летальных случаев. А сейчас, когда есть вакцина, мы уже более спокойны.

Елена Рожкова, врач-эпидимиолог, заведующая отделом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, заслуженный врач Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ