В Уфе торжественно отметили 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России

Вы оказали реальную помощь в организации лабораторного тестирования на COVID-19. В регион было поставлено более 1 млн экспресс-тестов. Под чутким руководством Роспотребнадзора открыта каждая из 33 лабораторий в Башкортостане. Сегодня они проводят около 12 тысяч исследований в сутки.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан