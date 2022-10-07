В Уфе торжественно отметили 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России

Борьба с эпидемиями, профилактика заболеваний и санитарный надзор. Их главная задача – охрана здоровья граждан и улучшение качества их жизни. Сегодня работники санитарно-эпидемиологической службы России получают поздравления.
Со 100-летием со дня образования ведомства их поздравил премьер-министр правительства Башкортостана. В своем выступлении Андрей Назаров выделил ветеранов управления республиканского Роспотребнадзора, заложивших основы, сохранивших и приумноживших традиции санитарной службы в Башкортостане. Особое внимание премьер обратил на работу ведомства во время пандемии.
За век работы из эпидбюро служба превратилась в сложную многоуровневую структуру. Сегодня специалисты контролируют качество воды, следят за безопасностью продуктов питания, встают на защиту прав потребителей, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Но одним из самых серьезных вызовов в современной истории службы стала пандемия коронавируса.