В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают семьям мобилизованных

В Башкортостане продолжает оказывать помощь волонтерский штаб имени Шаймуратова. Он создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции. Сегодня активисты навестили пенсионерку, которая на прошлой неделе проводила единственного сына.

Нина Полякова проводила своего сына на специальную военную операцию на прошлой неделе. В родительском доме он не успел доделать ремонт. На помощь женщине пришли активисты волонтерского штаба имени Шаймуратова. Установить теплицу, перенести бокс с водой для мужчин из волонтерского центра не в тягость – обязанность помогать в тылу, говорят сами активисты.

Пусть не переживают за тыл, здесь поможем, поддержим наши семьи, будем рядом, лишь бы хорошо служили, выполняли свой воинский долг наши ребята, молодцы. Филарит Муллагалеев, волонтёр

Помимо работ во дворе, волонтерам предстоит доделать ремонт и в самом доме. Установить входную дверь, наличники, а также проложить плинтуса.