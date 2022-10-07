В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают семьям мобилизованных

В Башкортостане продолжает оказывать помощь волонтерский штаб имени Шаймуратова. Он создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции. Сегодня активисты навестили пенсионерку, которая на прошлой неделе проводила единственного сына.

Нина Полякова проводила своего сына на специальную военную операцию на прошлой неделе. В родительском доме он не успел доделать ремонт. На помощь женщине пришли активисты волонтерского штаба имени Шаймуратова. Установить теплицу, перенести бокс с водой для мужчин из волонтерского центра не в тягость – обязанность помогать в тылу, говорят сами активисты.

Пусть не переживают за тыл, здесь поможем, поддержим наши семьи, будем рядом, лишь бы хорошо служили, выполняли свой воинский долг наши ребята, молодцы.

Филарит Муллагалеев, волонтёр
Фото №1 - В Башкирии волонтеры-шаймуратовцы помогают семьям мобилизованных

Помимо работ во дворе, волонтерам предстоит доделать ремонт и в самом доме. Установить входную дверь, наличники, а также проложить плинтуса.

Шаймуратовцы Уфы продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных. Напомним, по поручению Радия Хабирова на базе Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» и районных отделений партии начал свою работу волонтерский штаб имени Шаймуратова. Он создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции. Шаймуратовцы оказывают помощь адресно.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии