Радий Хабиров поручил довести до жителей информацию о новых мерах поддержки семей мобилизованных

Окружить заботой семьи бойцов. Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики еще больше внимания уделить поддержке мобилизованных граждан и их семей. Также сегодня на оперативном совещании в правительстве руководитель Башкортостана попросил довести до жителей информацию о новых мерах поддержки семей мобилизованных.

Напомним, 11 октября Радий Хабиров подписал распоряжение, которое к существующим федеральным гарантиям предусматривает дополнительные социальные преференции для тех, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции.

У нас сейчас самая главная задача – обеспечение мобилизации, поддержка мобилизованных и их семей. Прошу довести до людей, какие меры поддержки есть. Шаймуратовский штаб пусть работает. У нас ушел конвой для наших батальонов, готовьте следующий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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