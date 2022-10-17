Радий Хабиров поручил довести до жителей информацию о новых мерах поддержки семей мобилизованных

Окружить заботой семьи бойцов. Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики еще больше внимания уделить поддержке мобилизованных граждан и их семей. Также сегодня на оперативном совещании в правительстве руководитель Башкортостана попросил довести до жителей информацию о новых мерах поддержки семей мобилизованных.