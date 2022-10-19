В Башкирии арестовывают автомобили должников по налогам

В ходе очередной такой проверки владельцы расстались с BMW X6, Nissan Teana, Infiniti QX60, Land Rover Discovery. Общая сумма задолженности составила 2 млн рублей. Арестованное имущество будет оценено и реализовано.

При этом количество нарушителей с начала 2022 года в Башкортостане уменьшилось на 292 тыс человек, в общей сложности за девять месяцев в казну поступило 900 млн рублей. На данный момент жители республики должны государству более 1 млрд рублей.